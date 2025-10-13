Frau kauft drei Hochzeitskleider: Der Preis haut so viele vom Hocker

Cary (USA) - Was für ein Deal! Normalerweise muss man für Hochzeitskleider heutzutage tief in die Tasche greifen. Nicht so Influencerin Jenna Leigh, wie sie auf ihrem TikTok -Account bewies.

Dieser Sack kostete Jenna Leigh gerade einmal 20 US-Dollar. © TikTok/Screenshot/jennafeinn

So erklärte die junge Frau in einem Video, dass es im Secondhand-Laden ihres Vertrauens kürzlich eine ganz besondere Aktion gab: Jeder Kunde bekam eine riesige Mülltüte in die Hand gedrückt und durfte diese bis oben hin mit Klamotten füllen.

Der gesamte Inhalt kostete an der Kasse gerade einmal 20 US-Dollar (umgerechnet etwa 17,20 Euro). Als Jenna von diesem Deal erfuhr, zögerte sie nicht lange.

Vor Ort konnte sie ihren Augen kaum trauen, als sie bemerkte, dass in diese Tüten wirklich alles eingepackt werden durfte - auch Hochzeitskleider. Kurzerhand machte sich die junge Frau auf die Suche.

Und siehe da: Ihre Ausbeute am Ende konnte sich wirklich sehen lassen.

Für gerade einmal 20 US-Dollar ergatterte Jenna insgesamt drei Hochzeitskleider, eine Jacke, einen Unterrock sowie zwei Röcke. Was für ein Schnäppchen!