Frau kauft drei Hochzeitskleider: Der Preis haut so viele vom Hocker
Cary (USA) - Was für ein Deal! Normalerweise muss man für Hochzeitskleider heutzutage tief in die Tasche greifen. Nicht so Influencerin Jenna Leigh, wie sie auf ihrem TikTok-Account bewies.
So erklärte die junge Frau in einem Video, dass es im Secondhand-Laden ihres Vertrauens kürzlich eine ganz besondere Aktion gab: Jeder Kunde bekam eine riesige Mülltüte in die Hand gedrückt und durfte diese bis oben hin mit Klamotten füllen.
Der gesamte Inhalt kostete an der Kasse gerade einmal 20 US-Dollar (umgerechnet etwa 17,20 Euro). Als Jenna von diesem Deal erfuhr, zögerte sie nicht lange.
Vor Ort konnte sie ihren Augen kaum trauen, als sie bemerkte, dass in diese Tüten wirklich alles eingepackt werden durfte - auch Hochzeitskleider. Kurzerhand machte sich die junge Frau auf die Suche.
Und siehe da: Ihre Ausbeute am Ende konnte sich wirklich sehen lassen.
Für gerade einmal 20 US-Dollar ergatterte Jenna insgesamt drei Hochzeitskleider, eine Jacke, einen Unterrock sowie zwei Röcke. Was für ein Schnäppchen!
Auf TikTok zeigte Jenna Leigh voller Stolz ihre Hochzeits-Schnäppchen
Jenna Leigh will in Hochzeitskleidern erst einmal nicht heiraten
Die junge Frau konnte selbst beim Filmen des Videos ihren Augen noch immer nicht trauen.
"Ich hatte einfach so viel Glück", grinste sie überglücklich in die Kamera, während sie die Stücke präsentierte.
Doch was genau hat Jenna mit insgesamt drei Hochzeitskleidern vor? Braucht es für eine Trauung nicht üblicherweise nur ein einziges Outfit?
Tatsächlich hat die TikTokerin in naher Zukunft überhaupt nicht vor, vor den Traualtar zu treten. Stattdessen ist sie einfach eine sehr kreative Person, die das Fotografieren für sich entdeckt hat.
Mit ihren neuen Kleidern hat sie somit vorerst nur ein Ziel: Zurechtschneidern und schließlich schöne Bilder mit ihrer Kamera machen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/jennafeinn (2)