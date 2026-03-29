Frau macht Überstunden bis 3 Uhr nachts und rettet damit ein verängstigtes Mädchen

Kalifornien (USA) - Nachdem eine Frau Überstunden machen musste, setzte sie sich erschöpft in ihr Auto - und rettete kurz darauf vermutlich ein Leben.

Nachdem sie ein paar Überstunden gemacht hatte, verließ Maz ihre Arbeitsstelle um 3.30 Uhr nachts. © TikTok/Screenshot/mazaqueenxo

In einem Video, das sie seither auf TikTok geteilt hat, ist die Kalifornierin namens Maz zu sehen, wie sie über einen Parkplatz zu ihrem Fahrzeug läuft. Dabei scheint ihr Schlüssel zu spinnen, weswegen der Alarm ihres Autos angeht – ein lautes Geräusch, auf das ein kleines Mädchen aufmerksam wird.

Kurz darauf sieht man in dem Video, wie die Vierjährige auf die Frau zu rennt und sie schließlich um Hilfe bittet. Anschließend steigt das Kind in das Auto, ihre Retterin ruft schließlich die Polizei.

Eine äußerst beängstigende Situation, vor allem wenn man bedenkt, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits 3.30 Uhr mitten in der Nacht war.

"Zum Glück war ich da, wer weiß, was alles hätte passieren können", schrieb die junge Frau unter den Clip, der bereits mehr als 34,4 Millionen Mal angeschaut wurde.