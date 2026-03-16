Frau öffnet Snack im Flugzeug: Als sie in die Tüte schaut, traut sie ihren Augen kaum

USA - Eigentlich wollte eine Frau auf ihrem Flug mit Delta Airlines nur entspannt einen Snack genießen - doch beim Blick in ihre Tüte konnte sie kaum glauben, was sie sah.

Die TikTokerin "kelligt" hatte gerade einmal drei Käsekräcker in ihrer Tüte. © Screenshot/TikTok/kelligt

In einem TikTok-Video, das die Userin "kelligt" teilte, zeigte sie den Inhalt ihres Snacks. Doch schon bevor sie die Packung öffnete, wurde klar, dass sich darin kaum etwas befinden konnte.

Nachdem sie die Tüte schließlich seitlich zur Kamera drehte, wirkte die Verpackung beinahe komplett flach. Als die Verpackung schließlich aufgerissen wurde, befanden sich darin offenbar gerade einmal drei der Käsecracker!

Scherzhaft schrieb sie unter den Beitrag: "Fliegen kann einen manchmal hungrig machen. (…) Zum Glück hat Delta Airlines mit seinen wunderbaren Snackoptionen an Bord vorgesorgt. Kürzlich hatte ich das Vergnügen, Cheez-Its zu genießen - ein klassischer Favorit, der immer gut ankommt."