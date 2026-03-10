Lehrerin erlaubt Kuscheltiere im Unterricht - was ihre Schüler dann tun, überrascht

USA - Eine Lehrerin ging auf TikTok viral – und das aus einem besonders niedlichen Grund.

Die Drittklässler durften ihre Kuscheltiere mit in den Unterricht bringen. © Screenshot/TikTok/kelsielynn

Denn Amerikanein Kelsie Lynn hatte ihren Schülern der dritten Klasse erlaubt, ihre Kuscheltiere mit in den Unterricht zu bringen – als Belohnung für ihre guten Leistungen.

"Meine Schüler haben ein Klassensystem für Belohnungen namens 'Beat the Teacher'. Dabei sammeln sie jeden Tag Punkte für positives Verhalten, reibungslose Übergänge zwischen Aufgaben, konzentriertes Arbeiten oder Komplimente von anderen Lehrkräften (...). Wenn etwas davon nicht so klappt wie erwartet, bekommt stattdessen die Lehrerin einen Punkt. Wenn die Klasse die Lehrerin zehnmal besiegt hat, dürfen sie sich eine Belohnung aussuchen", erklärte sie gegenüber People.

Kurz zuvor hatten es ihre Schüler geschafft, genügend Punkte zu sammeln, und durften sich eine Belohnung aussuchen – schnell fiel die Entscheidung auf die Kuscheltiere.

Der Tag fing ganz normal an, doch als es Zeit für die Pause wurde, machten die Drittklässler etwas besonders Niedliches: Sie setzten ihre Plüschtiere ordentlich auf ihre Stühle an den Tischen – so, als würden sie selbst am Unterricht teilnehmen!