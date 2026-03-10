Lehrerin erlaubt Kuscheltiere im Unterricht - was ihre Schüler dann tun, überrascht
USA - Eine Lehrerin ging auf TikTok viral – und das aus einem besonders niedlichen Grund.
Denn Amerikanein Kelsie Lynn hatte ihren Schülern der dritten Klasse erlaubt, ihre Kuscheltiere mit in den Unterricht zu bringen – als Belohnung für ihre guten Leistungen.
"Meine Schüler haben ein Klassensystem für Belohnungen namens 'Beat the Teacher'. Dabei sammeln sie jeden Tag Punkte für positives Verhalten, reibungslose Übergänge zwischen Aufgaben, konzentriertes Arbeiten oder Komplimente von anderen Lehrkräften (...). Wenn etwas davon nicht so klappt wie erwartet, bekommt stattdessen die Lehrerin einen Punkt. Wenn die Klasse die Lehrerin zehnmal besiegt hat, dürfen sie sich eine Belohnung aussuchen", erklärte sie gegenüber People.
Kurz zuvor hatten es ihre Schüler geschafft, genügend Punkte zu sammeln, und durften sich eine Belohnung aussuchen – schnell fiel die Entscheidung auf die Kuscheltiere.
Der Tag fing ganz normal an, doch als es Zeit für die Pause wurde, machten die Drittklässler etwas besonders Niedliches: Sie setzten ihre Plüschtiere ordentlich auf ihre Stühle an den Tischen – so, als würden sie selbst am Unterricht teilnehmen!
Kelsie Lynn postete den Clip auf TikTok
Schnell machte die Lehrerin ein Video von der niedlichen Situation und postete den Clip anschließend auf TikTok.
"Es war so süß und unschuldig und hat mich daran erinnert, wie klein Drittklässler eigentlich noch sind. Ich war definitiv überrascht, dass das Video viral ging – und ich habe es geliebt, all die Kommentare der Menschen zu lesen", erzählte Kelsie.
Sie erklärte weiter, dass ihre Schüler "unglaublich viel" Spaß daran gehabt hätten, ihre Kuscheltiere mitzubringen.
"Sie fanden es toll, die Kuscheltiere ihrer Klassenkameraden kennenzulernen – und auch ihre Namen. Kinder sind nur für eine bestimmte Zeit Kinder, und es ist wichtig, sie einfach Kind sein zu lassen."
"Mein absoluter Lieblingsaspekt daran, Lehrerin zu sein, ist es, für meine Schüler ein sicherer Ort zu sein – und zu sehen, wie jeder Einzelne mit der richtigen Unterstützung und Liebe im Klassenzimmer aufblüht", führte sie fort.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/kelsielynn