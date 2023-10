Frau muss mitansehen, wie ein Mann ihre Freundin anspuckt: Ihre Rache hat es in sich

Auf TikTok packte Linda Solley Hurd eine wirklich überraschende Story aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/lindasolleyhurd (2)

TikTok-Nutzerin Linda Solley Hurd teilte vor wenigen Tagen ein Video von sich auf der Social-Media-Plattform, das ihre mehr als 56.000 Follower sprachlos zurückließ.

Darin berichtete sie nämlich von einem jungen Mann, der ihre Freundin vor 15 Jahren angegriffen hatte. Anschließend entschied sich Hurd dazu, Rache zu nehmen. Und diese hatte es wirklich in sich.

Alles hatte damit begonnen, dass die beiden Frauen eine Comedy-Show besuchten, auf der Hurds Bekannte mit dem Mann zusammengestoßen war, woraufhin dieser sein Getränk verschüttete.

Obwohl sich die junge Frau sofort bei ihm entschuldigte, schien ihr Gegenüber plötzlich rotzusehen. Er stand auf, nannte sie eine S******* und bespuckte sie.

Entsetzt stellte Hurd den Mann zur Rede und schmiedete kurz darauf einen Plan.

Am nächsten Morgen setzte sie sich an ihren Laptop und begann den wütenden Zuschauer über Facebook ausfindig zu machen. Dort entnahm sie seinem Profil, dass er ein großer "The Walking Dead"- und "Breaking Bad"-Fan war.