Frau shoppt Kleid für 50 Cent: Als sie auf das Etikett schaut, fallen ihr fast die Augen aus dem Kopf

Panama City (Florida/USA) - Was für ein Glücksfund! Als Sarah (28) kürzlich durch den Secondhandladen ihres Vertrauens stöberte, entdeckte sie plötzlich ein echtes Schnäppchen.

Sarah fand das Kleid in einer dieser Tonnen. © TikTok/Screenshot/sarahinonederland

In einem der Körbe wurde sie nämlich auf ein hübsches, weißes Seidenkleid mit Spitzenapplikationen aufmerksam. Und als wäre das nicht schon Grund genug zur Freude, schaute sie sich schließlich das Etikett an und spürte, wie ihr beinahe die Augen aus dem Kopf fielen.

Der Grund: Hierbei handelte es sich um ein waschechtes Stück der Luxusmarke Dior.

Neu kann man dieses Kleid aktuell nicht mehr auf der offiziellen Website kaufen. Gebraucht kostet es aber im Schnitt zwischen 100 und 500 US-Dollar. Umgerechnet macht das etwa 87 bis 435 Euro.

Voller Freude teilte sie ein Video von ihrer Entdeckung auf TikTok, das bereits mehr als 1,6 Millionen Mal angeklickt wurde.

Besonders verrückt: Da das Kleid in einem sogenannten "Goodwill-bin" lag, musste die junge Frau so gut wie nichts bezahlen. Kleidungsstücke aus diesen Behältern werden nämlich nicht nach Wert, sondern nach Gewicht gewertet.

Gegenüber Newsweek erklärte Sarah daher begeistert: "Es hat etwa 50 Cent [circa 46 Cent, Anm. d. Red.] gekostet." Dazu ist sie sich sicher, dass es sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Original handelt.