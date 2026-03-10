Was ein Schockmoment: Mutter verhindert Garagen-Crash mit Auto

USA - Das hätte auch ins Auge gehen können: Wie viele gestresste Mütter war auch Whitney Morden aus den USA in Eile. Nur wenige Minuten, bevor sie ihre Tochter aus dem Kindergarten abholen wollte, setzte sie fast ihr Auto gegen die Garagentür.

Gerade als Whitney in ihre Einfahrt hineinfuhr und aus ihrer weißen Karosse stieg, ereignete sich der Schockmoment. Denn: Die Mutter verwechselte den Schalter und blieb im "Fahrmodus".

Grund für den ungeplanten Adrenalin-Rausch war ihre Tochter, die vom Kindergarten abgeholt werden musste, berichtete PEOPLE. Das Spektakel teilte Whitney via TikTok und kommentierte: "Ich hätte mich heute fast scheiden lassen."

Wie die Videoaufnahme auf Social Media zeigt, brachte die Mutter das Fahrzeug gerade noch so zum Stehen, bevor es in die Tür der Garage gekracht wäre.

Whitneys rasche Reaktion begeisterte das Internet. Die Momentaufnahme erreichte über eine Million Menschen auf TikTok – mit über 90.000 Likes. Damit hätte die Mutter nicht gerechnet.