Frau will günstige Vase kaufen: Plötzlich ändert sich der Preis

Port Seton (Vereinigtes Königreich) - Was ist denn hier plötzlich passiert? Als Lorraine kürzlich im An- und Verkauf ihres Vertrauens stöberte, entdeckte sie eine Vase, die ihr sofort ins Auge fiel. Dann wurde es mit einem Mal merkwürdig.

Diese Vase hatte es Lorraine sofort angetan. Blöd nur, dass sie sie für einen kurzen Moment aus den Augen ließ. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/lorrainemcbrearty1 (2)

"Ist Euch so etwas schon einmal passiert, als Ihr in einem Secondhandladen wart?", fragte sie kurzerhand in einem Video, das sie seither auf TikTok veröffentlicht hat.

Darin filmt sie eine blau-weiße Vase in Form eines Schwans, der seinen Kopf und langen Hals auf seinem Körper abgelegt hat. Die Kosten für das gute Stück: nur schlappe 3,99 Pfund (umgerechnet circa 4,52 Euro).

Da sie sofort Gefallen an dem Gefäß gefunden hatte, machte Lorraine ein Foto sowie ein Video, bevor sie weiter durch den Laden wanderte. Als sie nach nur wenigen Minuten zurückkam, um die Vase einzupacken, konnte sie ihren Augen kaum trauen.

Die stand plötzlich nicht mehr an dem Ort, an dem die Schottin sie zurückgelassen hatte. Jemand hatte sie in ein anderes Regal gestellt. So weit, so gut. Doch als wäre das nicht schon bizarr genug, hatte sich mit einem Mal auch der Preis verändert.

Nun kostete der Schwan statt 3,99 Pfund plötzlich ganze 9,99 Pfund (etwa 11,31 Euro).