Friseur verpasst obdachlosem Mann neuen Look: Wie der jetzt aussieht, begeistert Tausende

In den Kommentaren erhält Joshua viel Lob für seine Arbeit. So schreibt ein User: "Du bist ein guter Mann und sehr emphatisch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ein Nutzer will in dem Obdachlosen sogar seinen Bruder erkannt haben: "Ich schätze dich so, das ist mein kleiner Bruder. Ich bin so traurig."

Weil jeder Haarschnitt für wohnungslose Menschen kostenlos ist, finanziert sich Joshuas gegründete Organisation über Spenden. Damit auch Obdachlose an anderen Orten die Chance auf ein neues, frisches Aussehen erhalten, reist der Friseur durchs Land.

Auf der Webseite heißt es: "Wir glauben, dass man sich gut fühlt, wenn man gut aussieht und, dass man damit Gutes tut."