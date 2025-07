Vater der Braut geht vor Trauung zu ihrem Stiefvater: Was er dann tut, lässt keinen kalt

Der Screenshot ist nicht besonders scharf, aber eines ist gut zu erkennen: Shayna Sweeneys (29) Stiefvater Vinny Mauro (48, r.) lächelt vor Glück. © TikTok/Screenshot/shaysween

"Mit meinen beiden Vätern zum Altar zu schreiten, war absolut logisch. Sie haben mich beide mein ganzes Leben lang unterstützt und waren an meiner Seite, daher war es nur richtig, dass sie an einem so wichtigen Tag an meiner Seite standen", sagte die 29-Jährige gegenüber dem US-Magazin.

Sweeney, die in Jacksonville Beach in Florida lebt, erklärte, dass ihr Stiefvater sie und ihre fünf Geschwister voll ins Herz geschlossen habe. Ihr leiblicher Vater sei für sie der "beste Freund".

Diese Patchwork-Familie funktioniert also schon seit Jahrzehnten. Für Sweeney ist das jedoch keine Selbstverständlichkeit.

"Mein Vater und mein Stiefvater haben so viel Respekt voreinander. Sie verstehen sich so gut, und wir Kinder sind unendlich dankbar dafür. Familien zusammenzubringen ist nicht immer einfach. Aber sie sind beide ein so positives Beispiel dafür, wie es mit Liebe und Freundlichkeit geschehen kann", sagte sie abschließend.