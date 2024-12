Herzerwärmender Crash: Beluga-Wal stiehlt Paar bei Verlobung Show!

Die anwesenden Zuschauer waren sichtlich gerührt und hielten den Atem an. Nachdem Walsh "Ja" gesagt und ihren frisch Verlobten umarmt hatte, brach tosender Applaus aus.

Wie People berichtet, wird dieses romantische Erlebnis wohl für immer in Erinnerung bleiben – nicht nur, weil der dazugehörige Clip auf TikTok mehr als sieben Millionen Aufrufe erreichte, sondern auch wegen eines überraschenden Gastes, der das Video auf charmante Weise "crashte".

Am vergangenen Mittwoch beschloss Gavin Hulberg, seiner Freundin Olivia Walsh in einem Aquarium im US-Bundesstaat Georgia einen unvergesslichen Antrag zu machen.

Besonders süß: Die zukünftige Braut hatte in den vergangenen drei Monaten ein Praktikum beim Beluga-Wal-Trainingsteam absolviert. Hulberg setzte sich daraufhin mit ihren Vorgesetzten in Verbindung, um den Heiratsantrag so außergewöhnlich wie möglich zu gestalten - mit Erfolg!