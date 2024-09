Herzzerreißender TikTok-Trend: Verstecktes Geld in Babyartikeln für bedürftige Eltern!

USA - Ein rührender Trend erobert derzeit die Social-Media -Plattform TikTok : Nach dem Erfolg eines Videos, das eine Handtasche in der Babyabteilung eines Supermarkts zeigte, begannen User, Geld und Geschenkkarten in Babyprodukten zu verstecken - eine kleine Geste, um Eltern in schwierigen Situationen zu unterstützen.

Bald darauf begannen Menschen, Geldscheine und Geschenkkarten in Windelkartons, Babynahrungsdosen und anderen Familienprodukten zu verstecken, in der Hoffnung, dass bedürftige Eltern diese kleinen Geschenke finden und sich etwas Gutes gönnen könnten.

Im Zusammenhang mit diesem Trend tauchen immer mehr Videos über kaputte Babyprodukte auf. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/@gloriaadriano / @ roxi_vela

Der Trend verbreitete sich rasch unter dem Hashtag #shedeservesthepurse, und Hunderte Nutzer posteten Videos, in denen sie an der Aktion teilnahmen.

Gonzalez sagte gegenüber NBC News: "Es gab einfach Zeiten, in denen ich nichts hatte, oder Zeiten, in denen ich bestimmte Dinge weglegen musste, damit mein Sohn etwas haben konnte, und ich glaube, es war einfach ein Moment, in dem ich dachte: Oh mein Gott, das kommt mir so bekannt vor."

Doch so schön der Trend auch ist, er hat auch negative Seiten: Berichte häufen sich über zerstörte Windelkartons und aufgerissene Babynahrungsdosen in Supermärkten. Einige Menschen suchen gezielt nach dem versteckten Geld und nutzen die Gutmütigkeit der Aktion aus. Dadurch entstehen nicht nur Verluste für die Läden, sondern es werden auch funktionsfähige Produkte mutwillig beschädigt, die daraufhin nicht mehr verkauft werden können.

Der Trend zeigt, wie eine kleine Geste vieles bewirken kann, doch leider gibt es auch diejenigen, die die Hilfsbereitschaft anderer für ihre eigenen Zwecke missbrauchen.