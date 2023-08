Hochzeitsschock! Was dieses freche Mädchen tut, sorgt für Gelächter

Von Zwischenfällen bei der Hochzeit darf man sich nicht die Laune verderben lassen, wie jüngst eine frisch gebackene Braut auf TikTok unter Beweis stellte.

Von Elias Kroll

USA - Wenn eine große Hochzeit plant, der braucht in der Regel Nerven aus Stahl - schließlich kann selbst am vermeintlich schönsten Tag des Lebens so einiges schiefgehen! Doch davon darf man sich nicht die Laune verderben lassen, wie jüngst eine frisch gebackene Braut auf TikTok unter Beweis stellte.

Kleid oder Serviette? Das war diesem kleinen Mädchen völlig egal. © Montage: TikTok/thefoxsaystwins Irgendetwas geht doch eigentlich immer schief... Dass vor allem Kinder ein echter "Risikofaktor" für eine Traumhochzeit sein können, ist in einem Clip zu sehen, der auf dem TikTok-Kanal "thefoxsaystwins" gepostet wurde. Oder machen kleine Zwischenfälle den Tag erst recht zu einem unvergesslichen Erlebnis? In der nur fünf Sekunden dauernden Aufnahme ist eine Braut am Tag ihrer Hochzeit zu sehen - ganz traditionell ist die Frau in Weiß gekleidet. Für ein kleines Mädchen führte das offensichtlich zu einer folgenschweren Verwechslung. TikTok Radfahrer macht sich mit Bentley-Parodie zum Obst Ohne lange Nachzudenken schmiert sich das süße, aber freche Kind seinen schmutzigen Mund am Kleid der Braut ab! "Wenn man keine Serviette findet und deshalb das Kleid der Braut benutzt", ist in dem Clip zu lesen. Ein Glück: Die Braut nimmt die Säuberungsaktion mit Humor, hält sich laut lachend die Hände vors Gesicht, als sie bemerkt, was das Mädchen getan hatte.

TikTok-Clip zeigt den Hochzeitsfauxpas

Nicht jeder findet den Zwischenfall lustig