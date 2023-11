Hund bekommt erstmals Schuhe verpasst: Was er daraufhin tut, löst auf TikTok Lachsalven aus

Minnesota (USA) - Vier kleine Schühchen an den Pfoten von Goldendoodle Goose und der virale TikTok-Hit ist perfekt. Der arme Hund aus Minnesota bekam die kleinen Treter vor ein paar Tagen von seinem Herrchen angezogen. Kaum hatte der Rüde die Schuhe an den Pfoten, schmiss sein Frauchen, Caitlin Huang, die Kamera an. Der entsprechende Clip wurde am Dienstag auf TikTok hochgeladen, wo er inzwischen rund fünf Millionen Mal angeklickt wurde.