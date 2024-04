Ihr wollt ohne schlechtes Gewissen Toast essen? Arzt verrät ultimativen Trick!

Dr. Karan Rajan weiß, was zu tun ist, damit man bedenkenlos ein Stück Toast essen kann. © Screenshot/TikTok/dr.karanr

Bei wabbeligem Weißbrot heben Ernährungswissenschaftler normalerweise mahnend den Zeigefinger. Zu viele darin enthaltene Zusatzstoffe treiben den Blutzuckerspiegel unnötig schnell in die Höhe. Müdigkeit, Durst oder Übelkeit können die Folge sein. Das muss nicht sein!

Zumindest, wenn man dem Lifehack von Dr. Rajan Glauben schenken mag. Sein Tipp ist so simpel, dass ihn wirklich jeder nachmachen kann: Toast einfrieren, Toast auftauen, danach ab in den Toaster damit, fertig. So lautet die Formel des Mediziners. Aber was soll das Ganze eigentlich bewirken?

"Wenn man eine Scheibe Weißbrot toastet, senkt man den glykämischen Index des Brotes", erklärt der Chirurg bei TikTok. Dadurch werde es langsam im Körper abgebaut und der Blutzuckerspiegel steige nur gemächlich.

Durch den Einfrier-Auftau-Toast-Prozess könne der glykämische Index noch mal mindestens um die Hälfte reduziert werden. Die Folge: bessere Verträglichkeit des eigentlich nicht ganz so gesunden Toasts.