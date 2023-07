Influencerin geht viral: "Ich bin 22 und habe immer noch kleine Brüste"

Ihr Körper hat sich in ihrer Jugend kaum verändert, doch Caity King (22) nimmt es mit Humor und Gelassenheit. © TikTok/ckinggg1

Auf ihrem TikTok-Kanal "ckinggg1" enthüllte die 22-Jährige ihren Oberkörper, um anderen Frauen, die ein ähnliches Schicksal teilen, Mut zu machen.

Caity sagte, sie habe ihr ganzes Leben lang darauf gewartet, dass ihre Brüste zu wachsen anfangen. "'Mach dir keine Sorgen', hatte meine Tante zu mir gesagt, 'Mit 16 kommen sie raus.' Ich werde nächsten Monat 22", schrieb die Influencerin zu ihrem Video.

Der Clip, den die junge Frau im Mai veröffentlichte, ging seither viral. Viele Fans und Follower dankten Caity dafür, wie locker und humorvoll sie mit dem Thema umgehe.

In ihrem Video präsentiert sich die 22-Jährige im schicken Outfit sowohl frontal als auch in der Seitenansicht. "Wenn ich Mädchen höre, die sich darüber beschweren, dass sie kleine T****n haben", heißt es in einem überlagerten Textfeld, während Caity in Richtung Kamera lächelt.

Mehrere Frauen pflichteten der Influencerin bei und kommentierten. "Ich bin 30 und mir geht es so ziemlich genauso wie dir, Girly Pop", schrieb eine Followerin. Eine andere ergänzte: "Du bist schön".