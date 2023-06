Influencerin beendet "Krieg" und richtet emotionale Botschaft an ihre Brüste

Influencerin Greta Engelfried (23) ist mit sich und ihrem Körper im Reinen. © Bild-Montage: Instagram/greta_e_

Die passende Botschaft richtete die einstige Teilnehmerin der Kuppelshow "Love Island" per Instagram-Video an ihre mehr als 122.000 Follower.

Zu sehen ist die ursprünglich im hessischen Bad Homburg beheimatete, junge Frau zunächst lethargisch dreinblickend lediglich in einem schwarzen BH zu sehen.

Hinzugefügt hat Greta der Sequenz zudem noch den Text: "Ich fühle mich nur mit Push-up-BH weiblich." Nach einem kurzen Schnitt hat sich die Oberbekleidung der jungen Frau jedoch in einen grauen Sport-BH geändert.

Zudem strahlt sie im Gegensatz zur ersten Sequenz über beide Ohren und scheint mit sich selbst im Reinen zu sein. Ergänzend hierzu bekommen ihre Fans noch die Worte "War is over" (zu Deutsch: Der Krieg ist vorbei) zu lesen, die in diesem Fall eine klare Message vermitteln sollen.

Diese drückte Greta im dazugehörigen Text zum Clip auch nochmals genauer aus. So verriet sie, dass sie sich zuvor "lange für [ihre] kleine Oberweite geschämt" und diese mit allen Mitteln versteckt habe. Mittlerweile habe es aber scheinbar einen Turning-Point bezüglich ihrer Selbstsicht gegeben.

Daher konnte sie mit Stolz anfügen: "Heute kann ich sagen, dass ich meinen Körper so liebe, wie er ist!" Eine wahrhaft weise Erkenntnis, die mitunter auch mit einigen Erlebnissen in ihrer jüngeren Vergangenheit verknüpft sein könnte.