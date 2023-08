Influencerin nennt ihre Töchter Richard und "Beton" und geht mit heftigen Interviews viral

Kalifornien (USA) - Mit ihren trockenen Star-Interviews hat Influencerin Bobbi Althoff (26) die sozialen Medien im Sturm erobert. Doch was steckt hinter der Popularität des TikTok-Stars?

Ursprünglich drehten sich die Videos der TikTok-Influencerin um Mutterschaft. 2021 fing Bobbi damit an, über all die körperlichen und seelischen Veränderungen infolge der Geburt ihrer zwei Töchter zu berichten.

"Bist du stolz auf das, was du bislang erreicht hast?", fragte Bobbi kürzlich etwa Schauspieler und Komiker Rick Glassman (39). Als dieser bejaht, entgegnet die Kalifornierin trocken, dass sie das nicht nachvollziehen könne.

Diese Merkmale in Kombination mit teils äußerst bissigen und fiesen Fragen, die Bobbi ganz unverfroren selbst den berühmtesten Persönlichkeiten stellt, sind die Grundlage für ihren enormen Erfolg.

Zuletzt interviewte die US-Amerikanerin den kanadischen Rapper Drake (36) und den US-Musiker Lil Yachty (25). Was dabei schnell auffällt: Die junge Frau wirkt erstaunlich ruhig, geradezu stoisch.

Hier tanzt Bobbi mit US-Rapper Armani White (26), doch die Bewegungen des Künstlers lösen bei ihr nur fragende Blicke aus. © TikTok/bobbialthoff

Inzwischen ist Bobbi weitgehend zu ihrer eigenen Show namens "The Really Good Podcast" übergegangen, mit der ihre TikTok-Karriere einen weiteren Popularitätsschub gewann.

"Ich hatte schon immer diesen Charakter, nämlich trockenen Humor. Und ich dachte mir, ich bringe dies einfach in meinen Podcast ein", erklärte die Influencerin gegenüber Today.

Bei jeder Frage kommt die skurrile Persönlichkeit der jungen Frau voll zur Geltung - und dass ihre Interview-Partner ihren Sinn für Sarkasmus teilen, wirkt sich spürbar positiv auf den Podcast aus.

Wie Bobbi es geschafft hat, all die Promis und Stars für ihre Sendung zu gewinnen? "Ich habe sie einfach gefragt, ob sie in meiner Show mitmachen wollen", so die junge Frau.