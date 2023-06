Rapper Drake kassiert bei Sportwette kräftig ab: Das lief aber nicht immer so

So viel Glück hatte Drake aber nicht immer.

Aber Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (34) und Co. verloren 3:1 gegen die Truppe um den Weltmeister von 2014 Toni Kroos (33).

Weiter soll der 36-Jährige eine Viertelmillion US-Dollar (230.500 Euro) bei einem Formel-1-Rennen verzockt haben. Den Grand Prix in Barcelona 2022 konnte Ferrari-Star Charles Leclerc (25) dort nicht wie erhofft gewinnen.

Seine Wette hätte nur gegolten, wenn Argentinien in der regulären Spielzeit gesiegt hätte. Die Südamerikaner besiegten Frankreich aber erst im Elfmeterschießen .

Im Dezember 2022 berichtete die Daily Mail von seinem Pech im Glücksspiel. Damals setzte der Star beim WM-Finale in Katar eine Million US-Dollar (920.000 Euro) auf den Sieg Argentiniens - und verlor trotzdem das ganze Geld!

Der New York Post zufolge verlor der Rapper erst im April 250.000 US-Dollar (230.000 Euro) beim College Basketball Final Four.

Der Rapper gilt als einer der bestverdienenden Musiker der Welt. Verlorene Wetten kann er sich offenbar (noch) leisten. (Archivbild) © Jordan Curtis Hughes/Ld Communic/PA Media/dpa

Zwar gibt es auch Berichte, in denen der Rapper mal richtig lag, wie etwa bei einer Wette zur UFC Fight Night im vergangenen Jahr in London, wo er einen unfassbaren Nettogewinn von 1,4 Millionen US-Dollar (1,37 Millionen Euro) einstrich und dann den MMA-Stars mit Rolex-Uhren am Gewinn beteiligte.

Aber trotzdem wirft sein Verhalten die Frage auf, ob der Multimillionär seine Spielaffinität im Griff hat!

Spielsucht ist ein sehr ernstes Thema. Laut der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) weisen in Deutschland 2,3 % der 18- bis 70-Jährigen leichte bis schwere Spielsuchtsymptome auf. Es sind vor allem Männer betroffen.