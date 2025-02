6-köpfige Familie fliegt in den Urlaub - Aus diesem Grund packt Mutter für niemanden Kleidung ein

Florida (USA) - Skye Hitchcock hat sich vor einigen Monaten eine kuriose Idee in den Kopf gesetzt – nun ist die Zeit gekommen, diese endlich in die Tat umzusetzen.

Skye Hitchcock und ihre Familie lieben es, in Secondhandläden zu stöbern. © Instagram/Screenshot/skyehitchcock

Wie die Vierfachmama vor wenigen Tagen auf ihrem TikTok-Account verriet, werden sie und ihre Familie schon bald eine Woche in den Urlaub nach Florida fliegen - und das unter äußerst außergewöhnlichen Umständen.

"Wir packen nichts ein, außer Unterwäsche und Schwimmsachen", erklärte Skye grinsend. "Das ist verrückt, ich kann nicht glauben, dass wir das machen." Sie ist sich jedoch sicher: "Ich werde so viel Spaß dabei haben."

Und was genau ist der Grund für dieses skurrile Vorhaben?

Nachdem die Familie in Florida gelandet ist, geht es für alle erst einmal in das gebuchte Airbnb – bevor Skye und ihr Ehemann noch am gleichen Abend in einen Secondhandladen fahren.

So möchte die TikTokerin sich und ihre Familie dort für den gesamten Urlaub eindecken.

"Ich glaube, das wird gut werden", schmunzelt sie in die Kamera. Ein Budget hat sie sich dafür übrigens nicht gesetzt. Es soll einfach nur um die Freude an der Sache gehen.