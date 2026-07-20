Jetski-Aktion sorgt für Aufsehen: Polizei ermittelt gegen deutschen Influencer
Zadar (Kroatien) - Ein deutscher Influencer (33) sorgt mit einer spektakulären Jetski-Aktion in Kroatien für Aufsehen - jetzt ermitteln die Behörden gegen ihn.
Wie die kroatische Tageszeitung Index berichtet, fuhr Kevin Neubeck mit seinem Jetski im Hafen von Zadar unter mehreren Fähr-Katamaranen hindurch.
Die ungewöhnliche Fahrt filmte Neubeck und veröffentlichte das Video anschließend in den sozialen Netzwerken. Zu dem Clip schrieb er: "Müssen wir mit einer Geldstrafe rechnen?"
Was für den Influencer offenbar als eindrucksvolle Aktion gedacht war, stieß bei den zuständigen Behörden auf wenig Verständnis.
Die Polizei und die Hafenbehörde prüfen nun, ob der 33-Jährige mit seiner Fahrt gegen geltende Vorschriften des Seefahrtsrechts verstoßen hat.
Nicht der erste Ärger mit dem Gesetz für Kevin Neubeck
Nach der Veröffentlichung des Videos gingen auch die Meinungen in den sozialen Netzwerken auseinander.
Einige Nutzer äußerten deutliche Kritik an der Aktion, während andere darauf hinwiesen, dass die Katamarane während der Aufnahme nicht gefahren seien.
Der Deutsche sorgt immer wieder mit seinen Jetski-Videos in den sozialen Medien für Aufsehen. Dabei gibt er selbst an, bereits mehr als zwölf Polizeianzeigen für vergleichbare Fahrten erhalten zu haben.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/kevinneubeckk