Schlechte Idee mit Folgen: TikToker lädt Pistole neben Polizeistreife durch

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Mainz hat ein 20-Jähriger gefilmt, wie er eine Spielzeugpistole neben einem Streifenwagen durchlädt und das auf TikTok veröffentlicht - keine gute Idee.

Von Marc Thomé

Mainz - Es war wohl keine wirklich gute Idee, neben einem Polizeiwagen im Auto eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole durchzuladen. Noch schlechter ist die Idee, das alles zu filmen und auf TikTok zu veröffentlichen.

Der 20-Jährige hatte neben dem Streifenwagen angehalten, dann die Pistole scheinbar durchgeladen und wieder weggelegt. (Symbolbild)
Der 20-Jährige hatte neben dem Streifenwagen angehalten, dann die Pistole scheinbar durchgeladen und wieder weggelegt. (Symbolbild)  © 123rf/phanuwatnandee

Das musste ein 20 Jahre alter Mann aus Wiesbaden feststellen, für den der im benachbarten Mainz gedrehte Clip jetzt unangenehme Folgen hat.

Ein Sprecher der Mainzer Polizei schilderte am Montag das Geschehen. So hatten seine Kollegen am vergangenen Donnerstag von dem auf TikTok veröffentlichten Reel erfahren und es sich angeschaut.

Darin wird gezeigt, wie der Mann in seinem Auto verkehrsbedingt neben einem Streifenwagen anhalten muss. Dann nehme der 20-Jährige die Pistole zur Hand, lade sie scheinbar durch und lege sie anschließend wieder weg.

TikTok-Drama sorgt für Aufsehen: Samuskleinewelt erhebt schwere Vorwürfe gegen Bertug
TikTok TikTok-Drama sorgt für Aufsehen: Samuskleinewelt erhebt schwere Vorwürfe gegen Bertug

Die Polizisten konnten das Fahrzeug im Video identifizieren und nach ihm fahnden. Tatsächlich trafen sie den 20-Jährigen auch in seinem Auto am Sonntag in der Mainzer City an und kontrollierten ihn.

Im Inneren des Wagens entdeckten sie dann auch die Waffe, die sich zum Glück als Spielzeugpistole herausstellte.

Die Polizisten nutzten die Gelegenheit und sahen sich den Wagen des 20-Jährigen genauer an. Dann war die Fahrt für ihn beendet. (Symbolbild)
Die Polizisten nutzten die Gelegenheit und sahen sich den Wagen des 20-Jährigen genauer an. Dann war die Fahrt für ihn beendet. (Symbolbild)  © Lino Mirgeler/dpa

Dumm gelaufen: Nach Polizei-Kontrolle sind die Kennzeichen weg

Und weil man schon mal dabei war, nahmen die Beamten das Auto gleich näher unter die Lupe.

Dabei fiel ihnen auf, dass der Versicherungsschutz abgelaufen war. Daraufhin seien die Kennzeichen des Fahrzeugs noch vor Ort entfernt und beschlagnahmt worden. Dem Fahrer blieb nichts anderes übrig, als das Auto abschleppen zu lassen.

Gegen den 20-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Titelfoto: Bild-Montage: Lino Mirgeler/dpa, 123rf/phanuwatnandee

Mehr zum Thema TikTok: