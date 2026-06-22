Schlechte Idee mit Folgen: TikToker lädt Pistole neben Polizeistreife durch

Mainz - Es war wohl keine wirklich gute Idee, neben einem Polizeiwagen im Auto eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole durchzuladen. Noch schlechter ist die Idee, das alles zu filmen und auf TikTok zu veröffentlichen.

Der 20-Jährige hatte neben dem Streifenwagen angehalten, dann die Pistole scheinbar durchgeladen und wieder weggelegt. (Symbolbild) © 123rf/phanuwatnandee

Das musste ein 20 Jahre alter Mann aus Wiesbaden feststellen, für den der im benachbarten Mainz gedrehte Clip jetzt unangenehme Folgen hat.

Ein Sprecher der Mainzer Polizei schilderte am Montag das Geschehen. So hatten seine Kollegen am vergangenen Donnerstag von dem auf TikTok veröffentlichten Reel erfahren und es sich angeschaut.

Darin wird gezeigt, wie der Mann in seinem Auto verkehrsbedingt neben einem Streifenwagen anhalten muss. Dann nehme der 20-Jährige die Pistole zur Hand, lade sie scheinbar durch und lege sie anschließend wieder weg.

Die Polizisten konnten das Fahrzeug im Video identifizieren und nach ihm fahnden. Tatsächlich trafen sie den 20-Jährigen auch in seinem Auto am Sonntag in der Mainzer City an und kontrollierten ihn.

Im Inneren des Wagens entdeckten sie dann auch die Waffe, die sich zum Glück als Spielzeugpistole herausstellte.