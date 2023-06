Kranker Scherz: Influencer täuscht Tod vor und landet mit Hubschrauber auf "seiner Beerdigung"

Lüttich (Belgien) - Ziemlich geschmacklos: Weil er mehr Aufmerksamkeit von der Familie wollte, inszenierte ein Influencer seinen eigenen Tod - nur um dann bei der Beerdigung per Helikopter einzufliegen.

Plötzlich kreiste ein Heli über der Trauergemeinschaft und der Influencer stieg aus. © Montage: TikTok/el.tiktokeur2

Auf TikTok ist David Baerger bekannt wie ein bunter Hund. Dort folgen dem 46-jährigen Belgier mehr als 165.000 User. Doch das reicht "Ragnar Le Fou" offenbar nicht.

Denn trotz seines großen Erfolges in den sozialen Medien würden ihn einige Familienmitglieder viel zu wenig beachten, befand Ragnar. Also täuschte der Mann seinen eigenen Tod vor. Ein Jahr lang soll er den "Scherz" geplant haben, berichtet die belgische Nachrichtenplattform DH. Lediglich seine Frau und Tochter wussten davon.

Anfang Juni war es dann so weit. In einem emotionalen Post wandte sich zunächst Ragnars Tocher an die Followerschaft ihres Vaters.

"Ich kann es einfach nicht glauben. Warum ist das Leben so ungerecht? Warum gerade du. Du bist doch gerade erst Opa geworden, du hattest doch noch das ganze Leben vor dir, ich liebe dich! Wir lieben dich! Wir werden dich nie vergessen", lamentierte sie und erntete damit wohl viele traurige Reactions und tröstende Kommentare.

Dann verschickte man Karten und organisierte die Beerdigung.