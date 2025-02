25.02.2025 06:00 14.365 Weil Klimaanlage nicht funktioniert: Sängerin zieht im Flugzeug einfach blank

Von Svea Nieberg

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Man muss sich nur zu helfen wissen. Nach dieser Devise ging auch Musikerin Leah Kate (32, "Fuck Up The Friendship") vor, als sie kürzlich in einem Flugzeug saß. Leah Kate (32) wusste sich einfach nicht mehr anders zu helfen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/leahkatemusic (2) Dort war nämlich die Klimaanlage ausgefallen. Und dadurch hatte die junge Frau schrecklich zu schwitzen angefangen. Nach einer Weile, in der sie sich immer wieder theatralisch Luft zugefächert hatte, sah sie keine andere Lösung mehr: Sie musste sich unbedingt abkühlen. Koste es, was es wolle. Und so entschied sich Kate kurzerhand dazu, ihr Shirt auszuziehen - mitten im Flugzeug. TikTok Frau findet Hose in Secondhand-Laden: Als sie dieses Detail bemerkt, will sie sich "die Augäpfel rausreißen" Um daraufhin nicht in Unterwäsche auf ihrem Sitz zu verharren, schnappte sie sich einfach die Safety Card vor sich und legte sie auf ihren Oberkörper. Ein allzu kurioser Anblick, den sie ihren Fans natürlich nicht vorenthalten wollte. Also zückte sie ihr Smartphone und teilte einen kurzen Clip auf ihrem TikTok-Account. Für ihre Kreativität erhoffte sie sich dabei einiges an Bewunderung. Spaßeshalber betitelte sie das Video mit den Worten: "Dafür sollte ich einen Nobelpreis bekommen. Ganz ehrlich." Auf TikTok teilte die Musikerin Leah Kate das kuriose Video Follower sind keine Fans von der Aktion der Musikerin Leah Kate (32) fand ihre Aktion witzig - viele ihrer Follower reagierten nicht begeistert. © KEVIN WINTER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Das sah ein Großteil ihrer Follower allerdings ganz anders. Während ein paar wenige Fans über den Clip lachten, begannen sich die meisten zu beschweren. "Niemandem ist jemals so warm in einem Flugzeug", kritisierte ein Nutzer. TikTok Auto rast in Tanklaster: Junge TikTokerin stirbt bei tragischem Unfall! Ein anderer: "Komisch, wie es alle anderen im Flieger geschafft haben, ihre Klamotten anzubehalten." Bemerkungen, die an der Musikerin abzuprallen scheinen. Anstatt auf die unzähligen Kommentare einzugehen, promotet sie derzeit lieber eine Petition, die einer ihrer Fans ins Leben gerufen hat. Damit werden nämlich Unterschriften gesammelt, dass Leah Kate als Opener für Dua Lipa (29) in Erwägung gezogen wird.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/leahkatemusic, KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP