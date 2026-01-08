Mann quält seine Katzen in TikTok-Videos: Das hat für ihn jetzt Folgen

Mainz - Wegen der Inhalte mehrerer auf der Plattform TikTok veröffentlichter Videos hat ein Katzenhalter seine Tiere abgeben müssen und bekommt sie nach einer Gerichtsentscheidung auch nicht wieder.

Der Halter der fünf Katzen war mit einem Eilantrag dagegen vorgegangen, dass er die Tiere abgeben musste. Dieser wurde aber vom Gericht abgelehnt. (Symbolbild) © Helena Dolderer/dpa

Das Verwaltungsgericht Mainz bestätigte eine entsprechende Maßnahme eines für den Tierschutz zuständigen Landkreises und lehnte einen Eilantrag des Halters dagegen ab, wie das Gericht mitteilte.

Auf den TikTok-Videos war dem Gericht zufolge zu sehen, wie der Halter eine Katze in einer Badewanne mit einem Rasierapparat schert, auf einem anderen habe er eine Katze auf dem Boden im Kreis gedreht.

Daraufhin seien beim zuständigen Veterinäramt zahlreiche Anzeigen wegen einer möglichen Misshandlung der Tiere eingegangen.

In der Folge nahm eine Amtstierärztin insgesamt fünf in der Wohnung gehaltene Katzen mit und brachte sie anderswo unter.