Mann sieht Crime-Show bei TikTok: Was er erfährt, stellt sein Leben auf den Kopf

Bei TikTok erfuhr der Mann eine unangenehme Wahrheit. (Symbolbild) © 123rf/opolja

Ein Mieter aus der chinesischen Stadt Jilin staunte wohl nicht schlecht, als er neulich durch ein paar TikTok-Videos klickte.



Das Kurz-Video eines Crime-Bloggers haute ihn aus den Socken. Denn: Vor zehn Jahren wurde seine eigene Wohnung zum Schauplatz eines grausamen Mordes. Freilich hatte ihm sein Vermieter nichts davon gesagt, berichtete SCMP.

Der völlig perplexe Mann sah Ausschnitte aus einem Polizeivideo. Darauf zu sehen: Blutspuren, eine bedeckte Leiche und Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die Täter zeigten.

Was ist in der Wohnung geschehen? Am 25. März 2014 fand die Polizei die Leiche einer Frau im Appartement. Die Getötete wies Spuren stumpfer Gewalt auf. Wenig später konnte die Polizei zwei Männer ermitteln. Sie sollen behauptet haben, die Wohnung von ihrem Opfer übernehmen zu wollen, um sich so Zutritt zu verschaffen.

Dann ermordeten sie die Frau, raubten ihr das Mobiltelefon, die goldene Halskette und Bargeld. Die Täter wurden inzwischen verurteilt.