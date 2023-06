Mann will beim Obstkauf Geld sparen: Was er dann mit einer Banane macht, bringt viele aus der Fassung

Um Geld zu sparen, hat ein Australier diese vor dem Wiegen geschält. Sinnlos oder cooler Lifehack? (Symbolbild) © 123RF/engdao

Da die Preise unter anderem in Supermärkten derzeit unverschämt hoch sind, müssen viele an allen Ecken und Enden sparen. Über Tipps, wo und wie das am besten gelingt, berichten Mason und Mai auf ihrem TikTok-Account unter dem Namen "savingforboba". Dort folgen ihnen mehr als 12.600 Follower.



Neben Clips über Orte, wo es Gratis-Getränke oder Essensgutscheine gibt, liefern die Australier auch witzige Lifehacks, um im Alltag Geld zu sparen. In einem kürzlich geposteten Video gingen die TikToker in einen australischen Supermarkt, um Bananen zu kaufen.

Mason kam dabei auf eine ziemlich seltsame Idee: Damit die Banane am Ende nicht so viel kostet, schält er sie vor dem Wiegen und packt sie aus hygienischen Gründen in eine leichtere Plastiktüte.

Freundin Mai zeigt sich etwas irritiert von dem komischen Einfall ihres Partners und findet nur folgende Worte: "Wenn mein geiziger Freund Geld bei Bananen sparen will."

Auch viele User wussten nicht recht, was sie von dem "Bananen-Lifehack" halten sollten.