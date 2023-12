Mutter sorgt mit kuriosem Geschenke-Trick an Weihnachten für wilde Debatte im Netz

Calgary (Kanada) - Ob an Weihnachten oder zum Geburtstag - immer wieder stellt man sich die Frage, was man seinen Liebsten schenken soll. Für diese Frage hat TikTokerin Elizabeth Longshaw einen kuriosen Lösungsvorschlag!

Elizabeth Longshaw mit ihrer Tochter. © Screenshot/Facebook/Elizabeth Longshaw

In einem Video, welches bislang stolze 996.000 Mal geklickt wurde, erzählt die zweifache Mutter von ihrer genialen oder auch teilweise umstrittenen Idee:

Im vergangenen Jahr erhielt Elizabeths Tochter zum vierten Geburtstag so viele Geschenke, dass die TikTokerin "den ganzen Haufen an Spielsachen und Glückwunschkarten" zunächst in den Keller zu den Sachen legte, welche sie selbst an Geburtstagen und Weihnachten an ihre Kinder verschenken wollte.

Als die gebürtige US-Amerikanerin jedoch kürzlich die Treppe zum Keller hinunterging, um einige Spielsachen für Weihnachten hochzuholen, wusste sie nicht mehr, welche Geschenke sie selbst gekauft hatte und welche von Verwandten und Freunden stammten.

Und so beschloss Elizabeth, ihrer Tochter zum fünften Geburtstag einfach einige der im Keller gelagerten Spielsachen zu schenken, ohne zu wissen, ob diese tatsächlich von ihr gekauft worden waren.

Richtig wohl war der Wahl-Kanadierin bei der Sache jedoch nicht, wie sie im Clip zugibt: "Eine Hälfte von mir sagt: 'Du bist ein schrecklicher Mensch, du überschreitest die Grenze.' Und die andere Hälfte sagt: 'Du bist ein wahres Genie.'"