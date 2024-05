Mutter reagiert empört, als sie bestimmten Gegenstand im Puppenhaus ihrer Tochter entdeckt

Für Simone Navybox hat eine Waage im Puppenhaus nichts zu suchen. Ihren Groll teilte sie mit der TikTok-Community. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/simonenavybox

In einem TikTok-Video berichtete die Influencerin, dass sie in einem australischen Discounter ein sechsteiliges Badezimmerset für das Puppenhaus ihrer kleinen Tochter gekauft hat.

Als sie dieses auspackte und aufbauen wollte, traute sie ihren Augen kaum: Das Set umfasste eine Dusche, eine Toilette, ein Waschbecken mit Schrank, eine Duschmatte - und eine Waage.

In dem Neun-Sekunden-Clip ist zu sehen, wie Simone stirnrunzelnd einen kleinen, gelben Gegenstand in die Kamera hält. "Ähm, wahrscheinlich werde ich meinem Mädchen nicht beibringen, dass sie in ihrem Badezimmer eine Waage braucht", so die wütende TikTokerin, die mit Mann und Kind in Australien lebt.

Das Video, welches mehr als 7,4 Millionen Mal geklickt wurde, löste eine hitzige Debatte unter den Usern aus.