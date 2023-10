Nach 48 Austern war Schluss! Frau bleibt beim ersten Date auf der Rechnung sitzen

Die Amerikanerin verabredete sich in einer Austern-Bar und langte dort ordentlich zu. In einem von ihr gefilmten Clip ist zu sehen, wie sie "zur Vorspeise" genüsslich Auster um Auster schlürft - ingesamt vier volle Tabletts a zwölf schlabbrigen Köstlichkeiten.

Die TikTokerin "equanaaa" schaute sicher verdutzt, als sie mit vollem Bauch sitzengelassen wurde. © Screenshot/TikTok/@equanaaa

Das Video der US-Amerikanerin machte im Anschluss schnell im Internet die Runde.

Einige Follower konnten sich ihre Häme nicht verkneifen und posteten Kommentare wie "Mädchen, als ob du gerade die gesamte Austernpopulation des Ozeans gegessen hättest!!!".

Andere machten sich einen Spaß, filmten sich ebenfalls beim Austern-Schlürfen oder machten sich Sorgen um die Verdauung der TikTokerin.

Auf die Nachricht an ihr Date, dass es verrückt sei, einfach so abzuhauen, antwortete der Mann, dass er eigentlich nur was trinken gehen wollte und nicht damit gerechnet hätte, dass sie so viel Essen bestellen würde.