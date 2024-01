Oma (91) gibt auf TikTok Vollgas: "Ziehe immer noch Miniröcke und High Heels an"

Betsy Lou schwingt mit 91 noch immer das Tanzbein. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/betsylou.piano

Die 91-Jährige hat auf TikTok ihr eigenes Profil, auf dem sie fast 70.000 Follower hat. Neben Videos von Klavierstücken postet Betsy auch Clips, in denen sie ihre ausgefallenen Outfits präsentiert.

Statt sich zu verhüllen und in flachen Schuhen zu laufen, präsentiert sich die Seniorin in freizügigen Klamotten. "Ich ziehe immer noch gern Miniröcke und High Heels an", verrät sie in einem Video, das millionenfach geklickt wurde.

Ihre Figur kann sich sehen lassen und die kommt nicht von ungefähr. Betsy war nämlich jahrelang Ballett- und Stepptänzerin. Das ist auch ihren Fans nicht entgangen. So schreibt eine Userin unter einem Clip, in dem die betagte US-Amerikanerin in einer glitzernden Robe mit schicken High Heels herumstolziert: "Du hast echt tolle Beine!"

Darüber hinaus schwärmen noch mehr Nutzer vom Aussehen und der Aufgewecktheit der älteren Dame. Eine Person kommentierte: "Ich bin 58 und könnte nicht in diesen Schuhen laufen oder so toll aussehen. Das sind meine Ziele." Jemand anderes kann Betsys Alter nur schwer nachvollziehen: "Du bist niemals älter als 90. Du siehst top aus und bewegst dich mega."