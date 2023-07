Patient traut seinen Augen kaum, als er sieht, was seine Ärztin plötzlich macht!

Joshua Bulman wirkte unschlüssig darüber, was er von dem Verhalten seiner Ärztin halten sollte. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/_josh_bulman_ (2)

Als Joshua Bulman kürzlich mit einem kaputten Knöchel im Krankenhaus lag und auf einen Verband wartete, konnte er seinen Augen plötzlich kaum noch trauen.

Während er es sich auf der Liege gemütlich machte, stand seine behandelnde Ärztin nämlich auf und verließ für einige Momente den Raum.

Nur wenige Minuten später entdeckte Bulman sie dabei, wie sie an der Rezeption ein Video schaute - ein Tutorial, wie der Knöchel am besten verbunden werden sollte. In einem Clip (siehe unten), den der junge Mann seither auf TikTok teilte, ist die Medizinerin zu sehen, wie sie sich höchst konzentriert Notizen macht.

Anschließend schwenkt die Kamera zurück auf Bulman, der verunsichert und kopfschüttelnd in die Kamera schaut, tief Luft holt und schließlich "Okay" murmelt.

Ob beim Verbinden des Knöchels schließlich alles gut gegangen ist, ist unklar. Der TikToker hat seit diesem Beitrag noch kein Update gegeben.

Doch so kurios dieses Video auch scheint: Traut man den unzähligen Kommentaren darunter, ist das gar keine allzu ungewöhnliche Praxis.