Ratte geht viral: Kleiner Nager müht sich auf Rolltreppe ab

New York City (USA) - Eine Ratte wurde dabei gefilmt, wie sie sich auf der Rolltreppe einer New Yorker U-Bahn-Station abmühte. Der Nager ging viral und wurde bei TikTok zur Berühmtheit.

Einige User witzelten, dass die Ratte vermutlich noch heute auf der Rolltreppe herumhüpft und nicht vom Fleck gekommen sei, andere scherzten, dass sich so die Jobsuche im Jahr 2024 anfühlen müsse.

TikTok-Nutzer Jimmy James hielt seine Handy-Kamera drauf, als das Tier anfangs vergebens versuchte, die nach unten fahrende Rolltreppe zu erklimmen. Das Vorhaben schien aussichtslos, kam im Internet aber gut an. Mittwoch wurde das Video hochgeladen, seitdem haben es mehr als 2,6 Millionen Menschen angesehen.

Das war echte Sisyphusarbeit. Zwar musste der kleine Kerl keinen Stein einen Berg hinaufrollen, aber der Versuch Stufe um Stufe zu erklimmen, um an die frische Luft zu gelangen, war sicher ähnlich anstrengend.

Auf TikTok wurde die Ratte weltweit gefeiert, New Yorker Bürger sind derweil nicht so gut auf die Nager zu sprechen. Wie die New York Post berichtete, seien die Tiere im "Big Apple" eine echte Plage.

Beschwerden stünden auf der Tagesordnung. Allein im Jahr 2023 seien über eine städtische Hotline 41.748 Rattensichtungen gemeldet worden. Das sei ein Anstieg um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 7,6 Prozent gegenüber 2021.