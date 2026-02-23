Frau schläft mit Baby im Arm ein: Was dann passiert, bringt sie zum Weinen

England - Das Leben mit einem Neugeborenen kann anstrengend sein. Diese Erfahrung machte auch Megan Greenhalgh - und dieser Schreck wird ihr wohl noch lange in den Knochen stecken.

Der frischgebackenen Mama zog es die Augen zu. © TikTok/Screenshot/megangreenhalgh99

So lag sie nur fünf Tage nach der Entbindung mit ihrem Sohn Oakley im Bett und ließ ihn auf ihrem Bauch schlummern. Dabei schien es ihr selbst immer wieder die Augen zuzuziehen - vermutlich auch eine Nebenwirkung der Schmerzmittel, die sie nach ihrem Kaiserschnitt zu sich nehmen musste.

Kurz darauf verfiel sie also in eine Art Sekundenschlaf, wodurch sie ihren Schatz nicht mehr im Blick behalten konnte. Und somit passierte, was passieren musste: Das Kind rutschte von ihr herunter und fiel neben sie.

Zum Glück stand neben dem Bett noch ein Beistellbettchen, weswegen der Kleine nicht auf dem Boden, sondern auf der Matratze landete.

Dennoch erschrak die junge Mutter deswegen nicht weniger, als sie nach wenigen Augenblicken die Augen wieder aufschlug und von ihrem Kind plötzlich jede Spur fehlte. Mit einem Mal setzte sie sich im Bett auf und schaute sich panisch um.

Sofort nahm sie den kleinen Jungen in den Arm, drückte ihn fest an sich und schaute dabei äußerst erschrocken umher.