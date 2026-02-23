Frau schläft mit Baby im Arm ein: Was dann passiert, bringt sie zum Weinen
England - Das Leben mit einem Neugeborenen kann anstrengend sein. Diese Erfahrung machte auch Megan Greenhalgh - und dieser Schreck wird ihr wohl noch lange in den Knochen stecken.
So lag sie nur fünf Tage nach der Entbindung mit ihrem Sohn Oakley im Bett und ließ ihn auf ihrem Bauch schlummern. Dabei schien es ihr selbst immer wieder die Augen zuzuziehen - vermutlich auch eine Nebenwirkung der Schmerzmittel, die sie nach ihrem Kaiserschnitt zu sich nehmen musste.
Kurz darauf verfiel sie also in eine Art Sekundenschlaf, wodurch sie ihren Schatz nicht mehr im Blick behalten konnte. Und somit passierte, was passieren musste: Das Kind rutschte von ihr herunter und fiel neben sie.
Zum Glück stand neben dem Bett noch ein Beistellbettchen, weswegen der Kleine nicht auf dem Boden, sondern auf der Matratze landete.
Dennoch erschrak die junge Mutter deswegen nicht weniger, als sie nach wenigen Augenblicken die Augen wieder aufschlug und von ihrem Kind plötzlich jede Spur fehlte. Mit einem Mal setzte sie sich im Bett auf und schaute sich panisch um.
Sofort nahm sie den kleinen Jungen in den Arm, drückte ihn fest an sich und schaute dabei äußerst erschrocken umher.
Auf TikTok sorgt Clip für gespaltene Meinungen
Tante des Jungen eilt zu Hilfe
"Ich war zunächst verwirrt und dann einfach nur schockiert", erklärte sie gegenüber Newsweek. "Ich habe mich wie die schlechteste Mutter der Welt gefühlt und habe bestimmt tagelang geweint."
Die Situation wurde von einer Kamera im Schlafzimmer aufgenommen, wodurch Greenhalgh schließlich einen kurzen Clip auf TikTok teilte. Und der sorgte für gespaltene Meinungen.
Während die meisten die Müdigkeit der frischgebackenen Mutter verstehen konnten, waren andere überzeugt, dass sie nicht gut genug aufgepasst hatte.
Kein Wunder also, dass Greenhalghs Schwester, Rhiann, ihr direkt zu Hilfe eilte. In den Kommentaren teilte sie ein Bild des kleinen Jungen, der mittlerweile ein Jahr alt ist und glücklich in die Kamera blickt.
"Nur zur Info für alle, die sagen, dass das nicht witzig sei. Ich bin ihre Schwester und ich kann euch versichern, dass sie darüber auch die ersten drei Monate nicht lachen konnte. Aber jetzt kann man nur zurückschauen und darüber lachen, ansonsten beginnt man zu weinen", schrieb sie dazu. "Oakley geht es gut."
Titelfoto: TikTok/Screenshot/megangreenhalgh99