Sonnencreme-Lügen auf TikTok: Forscher warnen vor gefährlichem Trend

Edmonton (Kanada) - Sonnencreme schützt vor Hautschäden und Hautkrebs, doch auf TikTok verbreiten sich immer mehr Videos, die genau das infrage stellen. Eine neue Studie zeigt nun, dass Beiträge mit Fehlinformationen rund um Sonnenschutz besonders viel Aufmerksamkeit erhalten und damit Millionen Nutzer erreichen.

Auf TikTok verbreiten sich immer wieder fragwürdige Behauptungen über Sonnencreme und die Risiken von Sonnenbränden. © Jan Woitas/dpa

Für die Untersuchung werteten Forscher der kanadischen University of Alberta 971 der meistgesehenen TikTok-Videos zu den beliebtesten Hashtags rund um Sonnencreme und Sonnenschutz aus. Die analysierten Clips kamen zusammen auf mehr als 2,4 Milliarden Aufrufe.

Obwohl Inhalte mit irreführenden oder falschen Aussagen nur einen kleinen Teil der Beiträge ausmachten, erzielten sie deutlich mehr Likes, Kommentare und Shares als sachliche Informationen.

In vielen Clips wird behauptet, Sonnencreme enthalte giftige Stoffe, wirke als Hormonstörer oder schade der Gesundheit mehr als die Sonne selbst. Einige Nutzer stellen sogar die Gefahren von Sonnenbränden infrage und raten vom Sonnenschutz ab.

Die Forscher widersprechen diesen Behauptungen klar. Nach aktuellem wissenschaftlichem Stand gebe es keine Hinweise darauf, dass die in gängigen Sonnenschutzmitteln verwendeten Inhaltsstoffe gesundheitsschädlich seien.

Sowohl mineralische als auch chemische Sonnencremes gelten als sichere und wirksame Möglichkeit, sich vor UV-Strahlung zu schützen.