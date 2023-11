Terror-Trend: Osama bin Laden geht auf TikTok viral!

Mit seiner Hetzschrift "Brief an Amerika" ging Osama bin Laden (54) zwölf Jahre nach seinem Tod auf TikTok viral. (Archivbild) © -/AL-JAZEERA/dpa

Dort wurden mehrere Videos geteilt, in denen Nutzer dazu aufrufen, die antisemitische und islamistische Hetzschrift "Letter to America" (Brief an Amerika) zu lesen, wie unter anderem das "ZDF" berichtete.

Bin Laden verfasste diesen "Brief" nach den Anschlägen vom 11. September. Im Zuge des derzeit tobenden Nahostkonflikts zwischen Israel und Palästina erlebt der extremistische Text in den sozialen Medien seine Renaissance.

Inhaltlich forderte der Anführer von Al-Qaida in seinem Text unter anderem Rache für die Unterdrückung der Palästinenser durch Israel und die Vereinigten Staaten. Zudem wird gegen Juden gehetzt und Terroranschläge werden gerechtfertigt.

Der "Brief an Amerika" konnte bisher im britischen Magazin "The Guardian" online in voller Länge eingesehen werden. Die Verbreitung der Hetze auf TikTok führte allerdings dazu, dass der Text am Mittwoch entfernt wurde. "Das auf unserer Website veröffentlichte Transkript wurde in den sozialen Medien ohne den vollen Kontext geteilt", begründete "The Guardian" die Entscheidung, das Transkript von der Website zu entfernen.