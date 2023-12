Tierische Überraschung im Weihnachtsbaum geht auf TikTok viral!

Kleiner Kopf im großen Tannenbaum. © Screenshot/TikTok/@brettbratt359

Auf den ersten Blick sieht das TikTok-Video von Brett Ingram (29) nach der Aufnahme von einem schön geschmückten Weihnachtsbaum aus. Doch was die Texanerin eigentlich zeigen will, ist ein Nagetier, das sich in der Tanne versteckt hatte.

"Ich glaube ich raste gleich aus", sagt Ingram, während sie sich ihrem Weihnachtsbaum nähert und auf ein Opossum zoomt, das es sich dort gemütlich gemacht zu haben scheint.

Sie habe keine Ahnung, wie das Tier dort hineingelangen konnte oder wie sie es wieder loswerde, so die aufgebrachte Frau weiter. "Kann mir jemand helfen?"

Mit ihrem Clip geht die 29-Jährige daraufhin viral: Fast sieben Millionen Aufrufe hat der tierische Tannenbaum.

Gegenüber "Fox News" erklärt sie später, dass sie das Opossum nur bemerkt habe, weil der Kleine genießt habe.