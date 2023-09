TikTok-Star und Englischlehrer überträgt Geschlechts-Krankheiten an 16-Jährige: Mutter geht zur Polizei!

Bangkok (Thailand) - TikTok-Star Luke Rockwell (29), der in Thailand als Englischlehrer an einer christlichen Privatschule arbeitete, wurde wegen Sex mit einer minderjährigen Schülerin (16) festgenommen. Er habe ihr gesagt, sie sollte die Beziehung "geheim halten", doch nachdem sie ins Krankenhaus musste, weil sie sich von Rockwell eine Geschlechtskrankheit eingefangen hatte, erzählte sie ihrer Mutter alles ...

Nachdem sie ihrer Mutter die gesamte Gesichte erzählt hatte, erstattete diese am 29. August Anzeige, woraufhin Rockwell festgenommen wurde.

Auch mit nacktem Oberkörper zeigte er sich seinen vielen Minderjährigen Followern. © Bildmontage/Screenshot: TikTok/lukerockwellmusic

Luke Rockwell kommt eigentlich aus Melbourne im amerikanischen Florida. Er unterrichtete am renommierten Wall Street English College in Bangkok, sowie am Bangkok Christian College und der Thai Christian School.

Darüber hinaus baute er sich als "Teacher Luke" eine Community von mehreren Millionen Followern auf TikTok und Instagram auf - darunter auch viele junge Mädchen.

Mittlerweile sind so gut wie alle seine Social-Media-Kanäle auf privat gestellt oder gesperrt worden. Am vergangenen Sonntag erhielt der Lehrer und Influencer den Haftbefehl.

Die Mutter der 16-Jährigen beschrieb ihre Tochter als unsicheres Mädchen, das kaum Thai spreche und wenig Freunde vor Ort habe.

"Sie ist beunruhigt und glaubt wirklich, dass Luke sie liebt. Wegen all der Schwierigkeiten, die sie hatte, unterrichten wir sie nun von zu Hause aus", erklärte die besorgte Mutter.