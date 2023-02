TikTokerin begeistert Millionen mit ihren beeindruckenden Verwandlungen!

TikTok - Schminke ist ein ganz besonderes Werkzeug. Mit den entsprechenden Fertigkeiten kann man sein Aussehen komplett verändern. Wahre Meisterschaft in Sachen Make-up hat offensichtlich eine TikTokerin erreicht. Ihre Verwandlungen sind schier unglaublich und ihre Anleitung aufschlussreich.

Diese Meisterin in Sachen Make-up sorgt nicht nur für spektakuläre Verwandlungen. © montage:tiktok/ bkzbeauty

Ihre ersten TikTok-Videos veröffentlichte die Meisterin des Make-up 2018. Damals malte sie noch Pappgesichter an und verdeutlichte auf diese Weise ihr Können.

Im Laufe der Zeit trat sie auf ihrem TikTok-Kanal "bkzbeauty" immer mehr in Erscheinung. In ihren kurzen Videos nahm sie auch die verschiedensten Rollen an und spielte kleine witzige Szenen. Dabei war sie immer passend zur Rolle geschminkt.

Mal war sie als Lehrerin zu sehen, die total ernst zu ihrer abwesenden Klasse spricht. Ein anderes Mal war ihr makellos geschminktes Gesicht in eine Zeichentrick-Meerjungfrau hineingeschnitten.

Mit der Zeit wurden die Videos spezieller: "Gojo Satoru Make-up" oder "Hisoka Make-up" lauten die Überschriften zu den Videos, die zwei Sachen auf beeindruckende Weise verdeutlichen:



Was alles mit Schminke möglich ist und wie man das alles am besten macht.

Wie The Sun berichtete, beschreibt die Schmink-Virtuosin ihren Geschmack wie folgt: "Ich mag Töne auf Tönen. Ich finde blaues Make-up auf blauen Augen super schön."