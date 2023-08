Tragischer Hintergrund: Mutter weint vor Freude, weil ihr Sohn in den Puff gebracht wird

"Seht euch sein Lächeln an, er ist so glücklich", sagt Gale während ihr Sohn samt Rollstuhl in das Bordell getragen wird. Zuschauern, die ihre Freude womöglich im ersten Moment nicht nachvollziehen können, erklärt sie: "Ich hoffe einige Menschen verstehen dadurch, dass wir, auch wenn wir Verletzungen am Gehirn oder Einschränkungen haben, immer noch Bedürfnisse haben."

Also schnappte sich Willem Jake, dessen Mutter, seinen Pfleger und einen Kumpel und ging mit der Truppe angeln. Den Trip dokumentierte er auf seinem TikTok - und seinem YouTube-Kanal.

Die offenen Worte der Mutter und der Einsatz des YouTubers stießen in den sozialen Medien auf Begeisterung. Lediglich, dass Gale vor der Kamera so extrem ins Detail ging, hätte sie sich in den Augen einiger Zuschauer sparen können.

So erzählt die Frau in den Videos mit Tränen in den Augen: Die Sex-Arbeiterin "sagte, sie habe einige Sachen gemacht und dann war er sehr erigiert und dann stieg sie auf ihn und zog das ganze Ding durch."

Willem freut sich mit dem Mutter-Sohn-Gespann: "Unglaublich, das ist wunderschön", lautet das Resümee des YouTubers.