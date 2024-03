Frau will sich Essen bestellen - was sie dabei über ihren Freund herausfindet, bricht ihr das Herz

Sarah ist noch immer entgeistert, wenn sie an die Geschichte zurückdenkt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/sarsland (2)

In einem Video, welches Sarah seither auf ihrem TikTok-Account geteilt hat, verriet sie ihren mehr als 11.000 Followern, wie eine Freundin kürzlich hinter ein fieses Geheimnis ihres Partners gekommen ist.

Dies passierte nämlich auf eine wirklich unkonventionelle Art und Weise: "Eines Tages bestellte sie über Postmates [ein US-amerikanischer Lieferdienst] für sich und ihren Freund auf dessen Handy", erklärte Sarah. "Dabei bemerkte sie eine Adresse auf seinem Account, die sie nicht kannte."

Sofort beschlich die junge Frau ein ungutes Gefühl. In der App sah sie nämlich, dass er erst kürzlich eine Bestellung an die fremde Hausnummer liefern lassen hatte.

Als sie ihren Freund zur Rede stellte, habe dieser lediglich geantwortet, dass es sich dabei um die Adresse eines Kollegen handelte. Angeblich habe er ihn besucht, um mit ihm gemeinsam ein Videospiel zu spielen.

Sarahs Freundin versuchte der Geschichte zwar vorerst Glauben zu schenken. Jedoch hatte sie die gesamte Zeit über ein merkwürdiges Gefühl im Bauch.

"Also, was hat sie beschlossen zu tun?", wandte sich Sarah an ihre Follower. "Sie fuhr zu dem Haus."