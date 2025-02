Frau findet Tassen zum Spottpreis: Als sie den wahren Wert herausfindet, ist sie sprachlos

Begeistert präsentierte die junge Frau ihren Fund der Kamera. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/sister.curated (2)

Doch von Anfang: In einem kurzen Clip auf ihrem TikTok-Account erklärte die Nutzerin "sister.curated", dass es "endlich passiert" sei: Sie habe ein echtes Schnäppchen in einem An- und Verkauf gefunden!

Für gerade einmal 4,99 US-Dollar (etwa 4,84 Euro) habe sie ein "niedliches Set aus drei Tassen" gefunden, das ihr sofort zugesagt habe.

Die Gefäße waren weiß gerippt und mit einem verspielten blauen Blumenmuster verziert, das – laut Prägung am Tassenboden – per Hand aufgemalt worden war.

"Ich dachte: 'Sie sind hübsch. Ich habe zwar genug Tassen, aber wieso nicht. Ich behalte sie. Sie sind wirklich hübsch, und ich mag Weiß und Blau als Kombi", erklärte sie ihren Followern weiter.

Was die Amerikanerin zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste: Hier hatte sie einen echten Glücksfund gemacht.

Kaum war die TikTokerin zu Hause angekommen, googelte sie die Tassen nämlich – und merkte, wie ihr augenblicklich die Kinnlade nach unten klappte.