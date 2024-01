Verheiratete TikTokerin ist stolze Hausfrau: "Ich diene meinem Mann"

Ashley teilt nicht nur die Einstellung, sondern kleidet sich auch wie eine "traditionelle Ehe- und Hausfrau". © Bildmontage/Screenshot/herblessedhome

"Die Frau gehört an den Herd" - glücklicherweise gehört dieser Satz überwiegend der Vergangenheit an. Trotzdem gibt es auch heute noch Menschen, die sich mit der traditionellen Rollenverteilung von Mann und Frau identifizieren.

Dazu gehört auch Ashley. Auf TikTok gewährt sie unter dem Namen "herblessedhome" ihren 85.000 Followern Einblicke in das Leben als Hausfrau. In einem ihrer Videos zeigt die Influencerin beispielsweise, wie sie sich um ihren Ehemann kümmert, und listet mehrere Aktivitäten auf.

So würde Ashley, die lediglich als Content Creator arbeitet, mit ihrem Ehemann in der Frühe aufstehen und ihm erst mal einen Kaffee machen. Des Weiteren kümmere sie sich um sämtliche Haushaltsaufgaben wie Wäschewaschen, Bügeln und natürlich um die Zubereitung des Essens. "Ich koche ihm immer sein Lieblingsessen", so Ashley in ihrem Clip.

Darüber hinaus fährt die US-Amerikanerin nie selbst Auto, wenn sie mit ihrem Partner unterwegs ist, und würde ihn bei wichtigen Angelegenheiten immer zuerst nach seiner Meinung fragen: "Er hat immer das letzte Wort. Ich diene meinem Mann."