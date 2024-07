Vom Minister zum TikToker: Geert Mackenroth heizt für die CDU ein

"Mich hat es lange geärgert, dass die AfD da so extremen Erfolg hat und die Union da Chancen liegen lässt", erzählt Mackenroth. Und erklärt, dass TikTok eine Möglichkeit sei, mit einer Zielgruppe zu interagieren, die keine Tageszeitung lese, keine Tagesschau gucke, sondern nur streame.

"Hier ist wieder Euer alter Landtagshase und Politprofi", begrüßt der vor über 20 Jahren aus seiner Heimat emigrierte Kieler in vielen von bisher gut 100 Videoclips seine mittlerweile 1500 Follower.

Am Ende seiner politischen Karriere hat Mackenroth das chinesische Kurzvideoportal TikTok für sich entdeckt.

Dafür dreht er zusammen mit seiner Assistentin einmal pro Woche sechs bis sieben Videos, kommentiert, "was gerade auf der Straße liegt", erklärt Sachpolitik. Und wirbt dabei immer wieder, am 1. September "das Kreuz an der richtigen Stelle" zu machen.

Noch bis zur Konstituierung des neuen Landtags ist Mackenroth Abgeordneter und macht CDU-Wahlkampf - ohne Kandidatur. "Ich will nicht, dass wir verlieren."