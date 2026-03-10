Als Frau sieht, was ihr verstorbener Vater über sie an seine Freundin geschrieben hat, bricht sie in Tränen aus
Omaha (Nebraska, USA) - Seit er tot ist, kämpft sie mit ihrer Trauer. Mary Hackett (31) aus Omaha in Nebraska hat im vergangenen September ihren Vater verloren. Mittlerweile hat die junge Frau extra einen TikTok-Account erstellt, um sich dort mit anderen trauernden Menschen auszutauschen. In der vergangenen Woche fiel ihr eine alte Textnachricht ihres Vaters in die Hände. Diese hatte der Mann 2018 an seine damalige Freundin geschrieben. Allerdings ging es darin nur um Mary - die jetzt zu Tränen gerührt war.
"Mein Vater war sehr loyal, großzügig und zuverlässig", erzählte Mary diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Egal, was wir unternahmen, er sorgte immer für gute Laune", fügte sie hinzu. Ihr Verhältnis zueinander sei sehr eng gewesen.
Der Tod ihres Vaters traf die 31-Jährige auch deshalb besonders schwer, weil sie diejenige war, die seinen Leichnam gefunden hatte. Auch sonst ist Marys Familie zersplittert. Ihre einzige Schwester lebt in Kalifornien, ihre Mutter war schon lange von ihrem Vater geschieden, als dieser starb.
Umso wohltuender war es für Mary, jetzt die alte Nachricht zu finden. Darin hatte ihr Vater geschrieben: "Ich habe gerade ein paar Stunden mit Mary verbracht. Wir hatten eine tolle Zeit, ein sehr gutes Gespräch, und wir stehen uns sehr, sehr nahe. Sie ist eine absolut wundervolle junge Frau, und ich bin sehr stolz, ihr Vater zu sein."
Trotz der schönen Worte liegt auch ein Wermutstropfen auf der Nachricht.
Alte Textnachricht des Verstorbenen geht auf TikTok viral
Denn die US-Amerikanerin kann sich partout nicht mehr an den Grund für die Nachricht erinnern.
"Ich habe mir den Kopf zerbrochen, um mich zu erinnern, was wir im Februar vor acht Jahren gemacht haben. Aber ich kann mich einfach nicht erinnern, und das macht mich fertig", erklärte sie dem US-Magazin.
Unterdessen hat Mary die Textnachricht ihres Vaters vor wenigen Tagen auf TikTok gepostet. Dort ist der Beitrag inzwischen viral gegangen, hat fast 500.000 Klicks erreicht.
Eine Überraschung war die Nachricht des Verstorbenen allerdings nicht für sie. "Mein Vater hat mir immer wieder ganz offen gesagt, wie stolz er auf mich war", sagte Mary abschließend gegenüber Newsweek.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/merry.hack