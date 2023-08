Weil er bei Konzert von Taylor Swift mitsingt und viral geht: Security-Mann gefeuert!

Security-Mann Calvin Denker wurde wegen Fotos von ihm bei einem Konzert von Taylor Swift gefeuert. Dabei verstieß er nicht gegen die Firmenrichtlinien. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/calvindenker

Calvin Denker postete ein Video von sich auf einem Konzert der Eras-Tour von Taylor Swift, das ein Fan aufgenommen hatte. Der Bühne den Rücken zugewandt und konzentriert in die Menge blickend, bewegten sich seine Lippen zum dargebotenem Song.

Bereits seit Jahren sei er Fan der Sängerin, doch weil seine Frau wenig an Konzerten und Sportveranstaltungen interessiert sei, entschloss sich Calvin dazu, einen Security-Job anzunehmen, um so immer dabei sein zu können, wenn es in Minneapolis Veranstaltungen gibt.

Wenige Tage später erklärte er: "Nach der ersten Nacht habe ich realisiert, wie nah Taylor Swift an mich herankam, deshalb wollte ich wirklich ein Foto davon, um es zu dokumentieren."

Das Problem: Sein Unternehmen untersagt ihrem Security-Personal während der Konzerte Fotos zu machen.

"Darum habe ich Papier-Kärtchen herausgegeben, auf denen stand, dass ich keine Fotos machen durfte, aber wenn Taylor direkt hinter mit steht, macht bitte ein Bild und schickt es an meine Nummer", so Calvin.