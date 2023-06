Weil er sie immer verliert: Mann lässt sich angeblich Brille ins Gesicht tätowieren!

Fondi (Italien) - Ist das der Moment, in dem man endgültig die Fassung verlieren sollte? (Obacht, Kalauer!) Jedenfalls lässt die Geschichte, die eine Tätowiererin aus Italien auf TikTok teilte, einen am gesunden Menschenverstand zweifeln.

Ist dieser Kunde wirklich so vergesslich, dass er sich eine Brille auf das Gesicht tätowieren ließ? © Screenshot TikTok/gipsygtattooer (2)

Bei Tätowierern ist es ein bisschen wie bei Friseuren: Man fragt sich manchmal, weshalb sie ihren Kunden deren Wünsche nicht ausreden.

Online für Aufsehen sorgte nun Maria Gina Altobelli, Inhaberin von "Gipsy.g Tattoo and Piercing" in Fondi, die am vergangenen Wochenende unter dem Titel "Er verliert ständig seine Brille und lässt sie sich deshalb tätowieren" einen faszinierenden Clip teilte.

Zu sehen ist, wie die 30-Jährige einem Kunden zuerst mit Graphitpapier die Konturen einer Brille auf dessen Gesichtshaut übertrug und das Ganze dann scheinbar mit einer Tätowiermaschine schwarz ausmalte. Mitten im Gesicht!

Am Ende des Videos schien der Mann sichtlich zufrieden mit den Ergebnissen zu sein, bevor er sich einem Spiegel näherte und eine echte Brille über das Tattoo aufsetzte.



Das Video wurde in vier Tagen fast 20 Millionen Mal angesehen und tausendfach von schockierten User kommentiert.