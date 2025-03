Frau schneidet sich plötzlich in Badewanne: Als sie den Grund entdeckt, ist sie schockiert

USA - Wie um alles in der Welt hatte das nur passieren können? Als Xamoria kürzlich ein entspannendes Bad nehmen wollte, spürte sie plötzlich ein unangenehmes Pieksen an ihrem Körper.

In der Badekugel steckten kleine Glassplitter. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/xamoria (2)

Als sie daraufhin nach der Ursache schaute, machte sie eine erschreckende Entdeckung. Und diese teilte sie schließlich auf ihrem TikTok-Account.

In einem kurzen Video sitzt die junge Frau gerade in der Badewanne und hält eine bereits schäumende, pinke Badekugel in die Kamera.

"Leute, ich nehm gerade ein Bad und mach meine Badebombe rein, was auch immer. Und dann spüre ich plötzlich, dass mich etwas sticht", erklärt sie ihren Followern darin noch immer schockiert.

Als sie daraufhin ins Wasser schaute, habe sie bemerkt, dass kleine, spitze Splitter zwischen den Glitzerpartikeln umherschwammen. Daraufhin hätte sie die Badebombe in ihren Händen unter die Lupe genommen - und wäre beinahe vom Glauben abgefallen.

"Warum ist da Glas drin?", fragt sie ihre Follower nun schockiert. Und tatsächlich: Während sie mit ihrem Finger darüber reibt, kommt ein kleiner Glassplitter zum Vorschein.

"Das ist echtes Glas und es hat mich geschnitten", erklärt sie weiter. "Ich bin so verwirrt."