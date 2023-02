"You"-Schauspieler schlüpft für TikTok-Video erneut in Rolle von Joe Goldberg

New York (USA) - Kurz nach dem Start der vierten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "You" veröffentlichte Hauptdarsteller Penn Badgley (36) ein kurzes Video, das seine TikTok-Follower begeisterte. Er schlüpfte dazu wieder in die Rolle von Joe Goldberg und ging mit mittlerweile fast 10 Millionen Klicks viral.