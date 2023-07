Elon Musk will Meta verklagen: Threads-Konzept von Twitter geklaut?

Ex-Twitter-CEO Elon Musk (52, r.) sagt Mark Zuckerbergs (39) neuer App Threads den Kampf an - wegen geklauter Inhalte will er Meta verklagen. © Mandel NGAN, Alain JOCARD / AFP

Laut der britischen Zeitung The Guardian wurden bereits Anwälte eingeschaltet.

Musk ließ durch sein Rechtsteam einen Brief an Zuckerberg übermitteln, in dem von "ernsthaften Bedenken, dass Meta [...] sich an der systematischen, vorsätzlichen und rechtswidrigen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen und anderem geistigen Eigentum von Twitter beteiligt hat" die Rede war.

Der Kurznachrichtendienst will sein Recht durchsetzen und sieht in der Threads-App einen "Verstoß gegen Landes und Bundesgesetze sowie gegen die laufenden Verpflichtungen [ehemaliger] Mitarbeiter gegenüber Twitter".

Im Entwickler-Team von Threads sollen ehemalige Twitter-Mitarbeiter ihr Firmenwissen (absichtlich) in die neue Kurznachrichten-App von Meta haben einfließen lassen.

Meta hingegen betonte auf Threads, dass diese Anschuldigung nicht stimme und kein Mitarbeiter des Teams im Vorfeld bei Twitter gearbeitet habe.